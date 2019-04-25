Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Erzincan'daki üniversite mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 1'i dekan olmak üzere 14'ü aktif görevde, 4'ü meslekten ihraç edilen 18 akademisyenin yanı sıra 1'er sivil memur ile eczacı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Karar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Erzincan, Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şu ana kadar 1 dekanın da aralarında yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma çerçevesinde 1'i yurt dışında olduğu tespit edilen 5 şüpheli ise aranıyor.

Kaynak: AA