İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elalmış Caddesi'nde atık kağıt toplayan bir çocuk, kağıtları yüklediği el arabasını yokuş yukarıya çıkaramadı. Bu sırada aracıyla yoldan geçen bir kişi durumu fark etti.

Kadın aracının bagajına çocuğu oturtup el arabasının kollarını da bagaja taktı. Sürücü, atık kağıt yüklü el arabasını otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. Yokuşun başında duran kadın, çocuğun bagajdan inmesine de yardım etti. Çocuğun teşekkür ettiği sürücü, aracıyla yoluna devam etti.

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA