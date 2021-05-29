Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 sığınmacı kurtarıldı.
Çeşme açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 24 kişi kurtarıldı.
Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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