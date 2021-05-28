Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 23:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da 3 bin 688 litre sahte içki ele geçirildi
Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 bin 688 litre sahte içki ele geçirildi
Operasyon Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.
Kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 bin 688 litre sahte içki ele geçirildi.
2 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak İçki
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