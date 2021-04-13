Çeşme ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik uçağı tarafından, lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu tespit edildi.

Sahil güvenlik botu tarafından, hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki 27 sığınmacı ile yelkenli tekne içerisindeki 67 sığınmacı kurtarıldı.

Öte yandan Dikili ilçesi Bademli açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 sığınmacının kıyıya çıkması sağlandı. Ekipler ayrıca bir göçmen kaçakçısı şüpheliyi gözaltına aldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.