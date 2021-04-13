Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 10'a düştü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da ramazanın ilk günü iftar vakti trafikteki yoğunluk azalarak yüzde 10 seviyesine düştü.
İBB Trafik Yoğunluğu Haritasına göre kent genelinde saat 19.55 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 10 olarak ölçüldü.
İstanbul genelinde diğer günlere oranla söz konusu saatlerde hem Avrupa hem de Anadolu yakasında ana arterlerdeki trafik yoğunluğunda azalma gözlendi.
Bu arada vatandaşlar iftar saati yaklaştıkça ramazan ayının ilk pidelerinden alabilmek için fırınlar önünde sıraya girdi.
Geçmiş ramazanlarda büyük ilgi gören Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüpsultan meydanları ise Covid-19 tedbirleri nedeniyle orucun ilk gününe sessiz girdi.
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