Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Aydın’da FETÖ'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kentteki yeniden yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U. tutuklandı, Y.E.Y, H.D, D.Ç, H.K, Ö.D ve M.F.G. adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ
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