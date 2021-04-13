Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 17:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Emniyet şeridini ihlal eden sürücü dron ile yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Başakşehir'de emniyet şeridini ihlal eden sürücü, polis ekiplerince yapılan dronlu denetime takıldı. Uygulama noktasında durdurulan sürücüye ceza kesildi. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Başakşehir Ispartakule Viyadük çıkışında dron ile denetim yaptı.
Denetim sırasında emniyet şeridini ihlal eden bir sürücü de drona yakalandı. Kısa süre sonra polis ekiplerince çevrilen sürücüye para cezası kesildi.
Gün içindeki denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 17 sürücüye toplam 15 bin lira para cezası uygulandı, 2 araç da trafikten men edildi.
Etiketler: Trafik
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