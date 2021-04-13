Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 16:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da beton mikseri 6 katlı binaya çarptı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri 6 katlı binaya çarptı. Sürücü gözaltına alındı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, mahalledeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.
İstanbul Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri 6 katlı binaya çarptı. Binada hasar oluştu. pic.twitter.com/l4wLahTZ6I— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2021
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sürücü gözaltına alındı.
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