Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de emniyet ekiplerinin DEAŞ'a düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ekipler, örgüt güdümünde faaliyet yürüttüklerini belirledikleri 6 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ
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