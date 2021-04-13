Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evi yanan kişi ormanda tabancayla vurulmuş halde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde evi yanan ve kendisinden haber alınamayan kişi, ormanlık alanda tabancayla vurulmuş bulundu.
Alaattin Göleti yakınlarındaki ormanlık alanda erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, yanında tabanca bulunan cesedin, bu silahla vurulduğu belirlendi.
Detaylı incelemede, cesedin gece saatlerinde evinde yangın çıkan ancak kendisine ulaşılamayan Sami Değirmenci'ye ait olduğu belirlendi.
Yurt dışından emekli olan ve yalnız yaşayan Değirmenci'nin cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Yangın
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