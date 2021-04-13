Alaattin Göleti yakınlarındaki ormanlık alanda erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, yanında tabanca bulunan cesedin, bu silahla vurulduğu belirlendi.

Detaylı incelemede, cesedin gece saatlerinde evinde yangın çıkan ancak kendisine ulaşılamayan Sami Değirmenci'ye ait olduğu belirlendi.

Yurt dışından emekli olan ve yalnız yaşayan Değirmenci'nin cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna gönderildi.