Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 14:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hıfzıssıhha kurulu mantıyı, sarmayı mantar toplamayı yasakladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu halde mantı, sarma ve yufka yapmak yasaklandı. İlçedeki yeni tedbirler ile vatandaşların mantar toplamasına da kısıtlama getirildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde koronavirüs vakaları arttı. Yeni tedbirler geldi. İlçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile toplu halde mantı, sarma ve yufka yapmak yasaklandı.
Mahalle fırınlarında toplu halde yufka ve ekmek yapılmasına da kısıtlama getirildi.
Vatandaşların mantar toplaması da yasaklar arasında yer alıyor. Yeni tedbirler ile ilçedeki vaka sayılarının azalması amaçlanıyor.
Etiketler: Koronavirüs
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