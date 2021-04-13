Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde koronavirüs vakaları arttı. Yeni tedbirler geldi. İlçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile toplu halde mantı, sarma ve yufka yapmak yasaklandı.

Mahalle fırınlarında toplu halde yufka ve ekmek yapılmasına da kısıtlama getirildi.

Vatandaşların mantar toplaması da yasaklar arasında yer alıyor. Yeni tedbirler ile ilçedeki vaka sayılarının azalması amaçlanıyor.