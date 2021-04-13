İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart'ta Çeçenistan uyruklu E.S'nin, Eminönü'nden Taksim'e gitmek için bindiği taksiden yankesicilik suretiyle 4 bin dolarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, E.S'nin iki arkadaşıyla bindiği takside verdiği 30 liranın yıprandığını öne sürerek kabul etmeyen sürücü Kahraman P'nin, yeni para vermek isteyen müştekinin çantasından el çabukluğuyla 4 bin dolar alması üzerine tartışma çıktığı tespit edildi.

"Dolandırıcılık" ve "yankesicilik" suçlarından kaydı bulunuyor

Yaşanan arbedenin ardından araçtan inen müşterilerin yanına gelen Cem K'nın yardımcı olmak bahanesiyle araca bindikten sonra taksi şoförüyle birlikte olay yerinden uzaklaştıklarını belirleyen ekipler, Kahraman P. ile Cem K'yı gözaltına aldı.

"Dolandırıcılık" ve "yankesicilik" suçlarından kaydı bulunan Kahraman P. ile Cem K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahraman P'nin tutuklanmasına karar veren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Cem K'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.