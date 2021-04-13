Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 14:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna yoluyla teslim olan terörist ailesiyle buluştu
[Fotoğraf: DHA]
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar sürüyor. İkna çalışmaları sonucu teslim olan bir terörist Mardin'de ailesiyle buluşturuldu.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu bir kadın terörist örgütten kaçtı.
Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan terörist işlemleri sonrası Mardin'e sevk edildi.
Örgüt mensubu Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu. Teröristin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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