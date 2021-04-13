49 yaşındaki Hayati Tırkış kendi gibi bedensel engelli olan eşiyle birlikte yaşıyor. Sabahları erken saatte evinden çıkan Tırkış, sokaklarda klarnet çalarak geçimini sağlığor.

Hırsızlar, Tırkış'ın her gün işe gittiği tekerlekli sandalyenin akülerini çaldı.

Hayati Tırkış, işe gitmek için evinden çıkıp tekerlekli sandalyesini bıraktığı zemin kata indi. Zemin katta kötü bir sürprizle karşılaşan Tırkış, tekerlekli sandalyesinin akülerinin çalındığını fark etti.

Hırsızlar yakalandı



Tırkış, hemen polise haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, iki hırsızı da yakaladı. Çalınan aküler de sahibine teslim edildi.

"3-4 gün işime gidemedim"

Tekerlekli sandalyesinin bulunmasını isteyen Hayati Tırkış, "3-4 gün işime gidemedim. Arkadaşımdan ödünç tekerlekli sandalye aldım. Onda iki tane var. Onunla işe gittim ama çok zorluk çektik" dedi.

"O sandalye bizim elimiz ayağımız"

Tırkış'ın eşi ise, "O sandalye bizim elimiz ayağımız. O arabalar olmasa biz bir hiçiz. Eski ama işimizi görüyor. İdare etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.