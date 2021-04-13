Kaza, öğle saatlerinde Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi, 14 BL 968 plakalı otomobiliyle kavşakta 14 GC 969 plakalı otomobile çarparak kaçtı.

Kaza yerinde, kaçan kişinin aracından üzerinde plakanın da olduğu tamponun düştüğü görüldü. Polis ekiplerince aracın plakasından sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.