Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 16:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobile çarpıp kaçtı, plakasını kaza yerinde düşürdü
Bolu'da, bir otomobile çarptıktan sonra kaçan sürücünün plakası kaza yerinde düştü. Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, öğle saatlerinde Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi.
Kimliği belirsiz kişi, 14 BL 968 plakalı otomobiliyle kavşakta 14 GC 969 plakalı otomobile çarparak kaçtı.
Kaza yerinde, kaçan kişinin aracından üzerinde plakanın da olduğu tamponun düştüğü görüldü. Polis ekiplerince aracın plakasından sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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