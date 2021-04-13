Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kalp krizi geçiren kişi güvenlik görevlisinin müdahalesiyle hayata döndü
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Canik ilçesinde durakta tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi, güvenlik görevlisinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü. O anlar kameraya yansıdı.
Tramvaya binmek için Balıkçı Barınağı durağına gelen Serkan Kantekin, göğsünde ağrı oluşmaya başlayınca buradaki güvenlik görevlisi Eray Parlak'tan yardım istedi.
Çevredeki vatandaşların da yardımıyla duraktaki bankın üzerine yatırılan Kantekin için 112 Acil Servis'ten ambulans istendi.
Kalp masajı yaptı
Bu sırada bulunduğu yerde yığılıp kalması üzerine Parlak, Kantekin'e kalp masajı yaptı.
Daha sonra ambulansla götürüldüğü özel hastanede tedavi altına alınan Kantekin'in kalp krizi geçirdiği, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Kantekin'in fenalaşması ve Parlak'ın kalp masajı yaptığı anlar, tramvay durağındaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Kalp Sağlığı
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