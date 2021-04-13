Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 18:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mütalaada Deniz Çakır'ın nitelikli hakaret suçundan yargılanması istendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Oyuncu Deniz Çakır'ın başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Yargılamanın "nitelikli hakaretten" yapılması gerektiği ifade edildi, bunun için suç duyurusunda bulunulması istendi.
Deniz Çakır hakkında 2018 yılında bir alışveriş merkezinde, başörtülü kadınlara hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davaya İstanbul'da devam edildi.
58'inci Asliye Ceza Mahkemesindeki davada mütalaa açıklandı. Çakır'ın, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan beraati istendi.
Olayın, Türk Ceza Kanunu'na göre "nitelikli hakaret" içerdiğini belirtildi. Bunun için suç duyurusunda bulunulması talep edildi.
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