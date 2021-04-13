Deniz Çakır hakkında 2018 yılında bir alışveriş merkezinde, başörtülü kadınlara hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davaya İstanbul'da devam edildi.

58'inci Asliye Ceza Mahkemesindeki davada mütalaa açıklandı. Çakır'ın, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan beraati istendi.

Olayın, Türk Ceza Kanunu'na göre "nitelikli hakaret" içerdiğini belirtildi. Bunun için suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

