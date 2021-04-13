Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baykar Akıncı PT-3 yüksek irtifa testlerini tamamladı
[Fotoğraf: AA]
Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipi Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3'ün yüksek irtifa ve yüksek hız denemelerinin başarıyla tamamlandığını kamuoyuyla paylaştı.
Etiketler: İnsansız Hava Aracı
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