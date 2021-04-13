Bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne adeta göz açtırmayan güvenlik güçleri, kontrol noktalarında da denetimlerini sürdürüyor.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce kentin farklı bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan polisler, kimlik kontrolü ve araçlarda arama yaptı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında maske ve mesafe kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunan ekipler, bazen karakol içinde bazen de uygulama noktalarında sosyal mesafe kurallarına uyarak oruçlarını açtı.

Mardin-Diyarbakır kara yolunda uygulama noktasında polis memurları, denetimi sağlayabilmek için dönüşümlü olarak iftarlarını yaptı.

İftarını açan polisler daha sonra görevlerinin başına döndü.