Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta İstanbul'dan Roma, Venedik ile Milano'ya planlanan tarifeli seferler karşılıklı yapılamayacak.
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, 11 Ocak'ta İtalya'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta İstanbul'dan Roma, Venedik ile Milano'ya planlanan tarifeli seferler karşılıklı yapılamayacak.
Kaynak: AA