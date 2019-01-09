Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Belh seferiyle Türkiye'ye getirilecek Afgan ürünleri, Avrupa pazarında satılacak.

THY'nin bugün Belh-İstanbul seferini yapan uçak, ilk defa Afgan ürünlerini taşıdı. Bu kapsamda Mezar-ı Şerif Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törene, Afganistan Ticaret Bakanı Yardımcısı Zuhuruddin Şirzad, Belh Valisi İshak Rehgüzer, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Türk Hava Yolları Kabil Müdürü Ahmet Uludağ ve Belh Ticaret Odası Başkanı Araş Yunusi katıldı.

Törende konuşan Vali Rehgüzer, Afgan mallarının ihracatının artırılması için hükümetin önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Afganistan'ın ürünlerini kara, deniz ve havadan ihraç edebildiğini ifade eden Rehgüzer, bunun ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Vali Rehgüzer, "THY ile bugün yapılacak ilk uçuşta toplam 5 ton kuru meyve İstanbul üzerinden Londra'ya gönderilecek" dedi.

''Ekonomik ilişkilerimiz güçlenecek''

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay da, Türk ve Afgan halklarının dost ve kardeş olduğunu, iki halk arasındaki bağın gücünü köklü

ortak tarih ve kültürden aldığını kaydetti.

İlişkilerin geldiği bu noktada taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin de ayrı yerinin olduğunu vurgulayan Alpay, ''Ekonomik iş birliğimiz, her geçen

yıl güçlenerek ülkelerimizin ve ortak coğrafyamızın refahına katkı sağlamaktadır.

Refah ile güvenlik arasındaki ilişkinin ne denli güçlü olduğu düşünüldüğünde,

ekonomik iş birliğimizin güçlenmesinin salt ekonomik fayda ötesinde huzurun

sağlanmasına da yapacağı katkılar ortadadır" diye konuştu.

Başkonsolos Alpay, bu çerçevede, THY'nin 2013 yılından itibaren Mezar-ı Şerif ile İstanbul arasında doğrudan uçuşlara başlaması, ülkeler arasında ilk hava koridorunun açılması ve aralık ayı itibarıyla da karayolu hattı Lapis Lazuli'nin faaliyete geçmesiyle kazandıkları ivmenin artarak sürmesinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bu ticari koridorun, ülkeler arasındaki ticari ve insani temasları güçlendirmekle kalmayacağını dile getiren Alpay, ayrıca Afganistan ürünlerinin daha geniş pazarlara açılmasının ülkenin geleceğine de önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Kaynak: AA