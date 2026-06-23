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Türkiye
AA 23.06.2026 19:30

Türk Hava Kuvvetleri, Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'nı başarıyla tamamladı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16, KC-135R tanker uçağı, E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları ile katılım sağlanan Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'nın başarıyla tamamladı.

Türk Hava Kuvvetleri, Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'nı başarıyla tamamladı
[Fotograf: DHA]

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde 3-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen tatbikata Türk Hava Kuvvetlerinin de katıldığı ifade edildi.

Türk Hava Kuvvetleri, Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'nı başarıyla tamamladı

Tatbikata, 5 adet F-16'nın yanı sıra birer KC-135R tanker uçağı ve E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile katılım sağlandığı belirtilen paylaşımda, şunlara yer verildi:

"Müttefik hava unsurlarının caydırıcılığını ve birlikte çalışabilirliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Ramstein Flag-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Gelişmiş taktiksel senaryoların ve modern hava savaşı doktrinlerinin başarıyla uygulandığı bu kapsamlı organizasyonda Türk askerinin disiplini, teknolojik adaptasyonu ve stratejik yetkinliği bir kez daha ön plana çıktı. Çelikten kanatlarımızla her daim göreve hazırız."

Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı
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