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Türkiye
AA 23.06.2026 17:14

Bolu'da yabani salep toplayan kişiler 2 milyon lira ceza kesildi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yabani salep topladığı belirlenen 3 kişiye, toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari ceza uygulandı.

Bolu'da yabani salep toplayan kişiler 2 milyon lira ceza kesildi

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yeniçağa ilçesi Çamlık köyü arazisinde, İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma ekipleri koordinesinde kontrol yapıldı.

Kontrollerde, toplanması yasak yabani salepten 4,5 kilogram topladığı belirlenen 3 kişideki bitkiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibinin, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında "biyoçeşitliliği tahrip etme"den işlem yaptığı şahıslara, 699 bin 245'er lira olmak üzere toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari ceza kesildi.

Açıklamada, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmaların gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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