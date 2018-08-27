Türk Hacıların dönüş yolculuğu başladı

Hac vazifesini yerine getiren Hacıların yurda dönüşü sürüyor.

İstanbul'a gelen kafilenin en yaşlı üyesi 90 yaşındaki Hediye Teyze'ydi.

"Herkese tavsiye ederim ama biraz genç gidin"

Hediye Teyze'nin özellikle gençlere tavsiyesi vardı.

"Herkese tavsiye ederim ama biraz genç gidin, bizim gibi yaşlı giderseniz biraz zorlanırsınız."

Duygusal anlar yaşandı

Havalimanı çıkışında yakınlarına kavuşan hacılar, gözyaşı döktü. Memleketlerine dönen hacılar uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

Dönüşler 17 Eylül'de tamamlanacak.

Kaynak: TRT Haber