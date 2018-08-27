İzmir'de düğünde halay çekme kavgası: 16 yaralı

İzmir Bayındır'da Halim Y. ile hayatını birleştirdiği Şanlıurfalı eşi için Kızıloba Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde düğün düzenlendi.

İddiaya göre, gelin tarafının halay çekmek için orkestradan istedikleri müziklerin çalınmaması üzerine damat ve gelinin yakınları arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan C.C. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, E.M. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Video görüntüleri incelemeye alındı

Bayındır Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün sırasında çekilen video görüntülerini incelemeye aldı.

Kavgaya karışan şüphelilerin belirlenmesi için yaralıların ve düğüne davetli olarak katılan gelin ile damat tarafından yaklaşık 40 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA