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Hatay'da çıkan orman yangını 37 saatte söndürüldü

Hatay'da cumartesi günü çıkan orman yangını, 37 saat sonra söndürülebildi. Alevlerin sardığı 30 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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Hatayda çıkan orman yangını 37 saatte söndürüldü

Hatay Antakya'da 25 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde kaçak avlanan kişinin yaktığı ateşten çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın bugün söndürülebildi. Yaklaşık 37 saat sonra kontrol altına alınan yangında, 30 hektar ormanlık zarar gördü.

Yangının sarp bölgede çıkmasının ekiplerin işini zorlaştırdığını kaydeden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, "Yangının etki alanının genişlemesine izin vermeden, özverili çalışmayla yangın, tamamen kontrol altına alınarak, söndürüldü. Alevler, yaklaşık 30 hektarlık alana zarar verdi" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: orman yangını, hatay
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