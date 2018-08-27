İlk hacı kafilesi yurda döndü

İlk kafile, Türk ve Suudi havayollarının Cidde'den kalkan uçaklarıyla saat 10.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacıları, pasaport işlemlerinin ardından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali çıkış kapısında aileleri ve yakınları sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.

Hac ibadetlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen hacılar uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

"Gençken gidin"

Gelen ilk hacı kafilesindeki Bekir Babacan, yaşı nedeniyle zorlandığını belirterek, "Gençken gidin. 50 yaşına kadar bu işin bitmesi lazım" dedi.

Eşi Pakize Babacan da, 10 yıllık beklemenin ardından hac ibadetini yerine getirmenin bu sene nasip olduğunu söyledi.

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Hatice Kesici ise, "Çok memnunuz. Herkese tavsiye ederim. Heyecandan duygularımı ifade edemiyorum. Allah herkese nasip etsin. Çok mutluyum" diye konuştu.

Hayrettin Hanas, hac ibadetini yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Darısı gitmek isteyip de gitmeyenlerin başına. Heyecandan, mutluluktan konuşamıyorum. Allah, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin. 6 sene bekledik. Biraz şanslıydık. 10-11 yıldır bekleyenler var. Diyanetin hacdaki uygulamaları çok kaliteliydi diğer ülkelere göre. Kuralları ve disipliniyle fark attı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Müftülüğü Merkez Vaizi ve yurda dönen ilk kafilenin başkanı Abdullah Cihangir, güzel bir ibadeti yeri getirdikten sonra Türkiye'ye döndüklerini anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mükemmel bir hac organizasyonunu düzenlediğine vurgu yapan Cihangir, şunları söyledi:

"Herkes canhıraş bir şekilde çalışıyor. Hacılarımız da itina gösterdiler. İyi bir hac yaparak ve günahlarımızın af olduğuna inanarak geri dönmüş bulunuyoruz. Allah gidemeyen bütün müminlere de nasip etsin. Hac, Müslümanlar için ibret alınacak bir kongre. Orada Müslümanları tanıyorsunuz ve onlarla kucaklaşıyorsunuz."

"İhtiyarken zor oluyor"

Gelen kafilenin en yaşlısı olan 90 yaşındaki Hediye Yıldırım, kutsal topraklara giderek hacı olmaktan duyduğu memnuniyeti anlatırken, "Allah herkese nasip etsin. Biraz zorlandım. Yürümekte güçlük geçiyorum. 11. yılın ardından kura çıktı. Gençler gençken gitsin. İhtiyarken zor oluyor. Yürüyemiyorsun, yetişemiyorsun. Allah herkese gençken nasip etsin" dedi.

Ortopedik engelli Halil Türknaz da, "9 sene önce yazıldım. Bu sene çıktı. Çok güzel bir yer. Allah'ın habibini ziyaret etmek en büyük mutluluk. Dünyanın en mutlu insanı oldum. Çok güzel gidip geldim. Bütün vazifemi yerine getirdim. Mekke ve Medine'yi gittim. Çok kolay oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA