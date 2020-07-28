İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz'da Çavuş Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki bir iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk Bayrağını koparıp yere attığı belirtilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerinin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda, bayrağı yere attığı iddia edilen Tarkan H.'yi Kumbaba Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tarkan H., tutuklandı.

Öte yandan, olay anında Tarkan H.'nin yanında bulunan Ramazan E.'nin de "bilgi sahibi" olarak ifadesine başvuruldu.