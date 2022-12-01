Arşiv geleneğinin yeni nesil temsilcileri, Arşivcilik Günü'nde bir araya geldi.

Türk Arşivciler Derneği Başkanı Orhan Şahin, "Türk Arşivciler Derneği olarak kuruluşumuzdan beri arşivcilik mesleğinin gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenliyoruz. Hazine-i Evrak'ın kuruluş yıl dönümü, bir de arşivcilik günümüz var. Bu sene ikisini birleştirdik" dedi.

Arşivcilik alanında öne çıkan işlere imza atan isimlere ödüller verildi.

Medya Ödülü Pelin Çift'e verildi

TRT 1'de yayımlanan 'Gündem Ötesi' programının sunucusu Pelin Çift, 2022 Türk Arşivciler Derneği Medya Ödülü'nün sahibi oldu.

Ödülünü aldıktan sonra konuşan Çift şunları söyledi:

"Arşivcilerden böyle bir ödülü almak beni çok gururlandırdı. Açıkçası mesleğime en büyük katkının arşivcilerden geldiğine inanıyorum. Çünkü tarihçi konuklarımın da esas bilgilendiği nokta arşiv belgeleri. Özellikle teşekkür etmemiz gereken husus uluslararası diplomaside de geçmişimizi birilerine hatırlatmamız gerekiyor."

"Arşivciliğin ilerlemesi için revizyon dönemine girmeliyiz"

Oturumlarda, Türk arşivlerinin tarih yazımına katkısı ve dijital çağda arşivcilik gibi konular ele alındı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü prof. Dr. Erhan Yazıcı, "Arşivciliğin daha iyi bir yere gitmesi için yeni bir revizyon dönemine girmemiz şart. Katalogların revize edilmesi lazım, çünkü artık her şeyi dijital yapıyorsunuz ve görüntülerin yenilenmesi lazım" diye konuştu.

"Manipülasyonu arşiv engeller"

FSM Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ise şu ifadeleri kullandı:

"Tarihçilik aslında zor ve yönlendirilmesi manipüle edilmesi mümkün bir alan. Bunu engelleyecek şey doğru ve belgeye dayalı arşivden çıkaracak malzemelerdir. 19. ve 20. yüzyılda yazılmış tarihi Türk arşivlerin ortaya çıkmasından sonra dünya yeniden değerlendirmeye başlamıştır."

Etkinliğe Marmara, İstanbul, Medeniyet ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitelerinin bilgi yönetimi kulüpleri de katıldı.

