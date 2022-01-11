Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 09:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tüp dolu kamyon devrildi, faciadan dönüldü
[Fotoğraf: İHA]
Kırklareli'nde, yoldan çıkan mutfak tüpü yüklü kamyon devrildi. Tüplerin patlamaması olası bir faciayı önlerken, itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
İstanbul'dan Lüleburgaz istikametine doğru seyreden mutfak tüpü yüklü kamyon, henüz bilinmeyen nedenle yoldan çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrilerek durabildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tüplerin patlama ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Tüplerin patlamaması olası bir faciayı engelledi.
Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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