Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bodrum'un Yakaköy, İslamhaneleri, Yalıkavak, Peksimet mahallelerinde dereler taştı, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı

Yakaköy Mahallesi'nde 3 katlı bir evin zemin katı su altında kaldı. Dairede yaşayan vatandaşlar üst kata çıkarak korundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Evin duvarını kırarak suyu tahliye eden ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

İslamhaneleri Mahallesi'nde de taşan dereden akan sular evlere doldu. Mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

Bodrum-Turgutreis karayolu ulaşıma kapandı

Bodrum-Turgutreis karayolu İslamhaneleri'ndeki taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı.

Polis ve jandarma ekiplerince çift yönlü trafiğe kapanan yolda belediye ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yalıkavak Mahallesi’nde de dün geceki yağmurda su baskını yaşanan iş yerlerini sabah saatlerinde tekrar su bastı. 10'dan fazla işyeri su altında kaldı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, su basan iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.

"Eşim telefon açıp 'evi sel alıyor' dedi"

Evini su bastığını söyleyen Mehmet yıldız, "Eşim telefon açıp 'evi sel alıyor' dedi. Ağlayarak anlattı. Bir şekilde telefon trafiği ile görüntülü görüştük. Gerçekten de inanılmaz bir atmosferdi. Çocukların odasında yaklaşık bir metreye varan su seviyesi vardı" açıklamasını yaptı.