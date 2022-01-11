Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi
İstanbul'un 5 ilçesinin bazı mahallelerinde yarın su kesintisi olacak.
İstanbul'un 5 ilçesinde, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00 - 20.00 arasında bazı bölgelere 11 saat su verilmeyecek.
Su kesintisinin yaşanacağı bölgeler şöyle:
"Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular mahalleleri; Bayrampaşa Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa mahalleleri; Esenler Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal mahalleleri; Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi; Güngören Gençosman ve Sanayi mahalleleri."
Etiketler: İSKİ İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Kesintisi
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