Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan Fatih Terim'e teşekkür
[Fotoğraf: Arşiv]
Galatasaray Kulübü, yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim için teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında, her sabah saat 09.00'da atılması rutinleşen "Günaydın" mesajı yerine, Fatih Terim için teşekkür mesajı paylaşıldı.
Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim. pic.twitter.com/TROsnmklVe— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2022
Tecrübeli teknik adamın fotoğrafına yer verilen mesajda, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim" denildi.
Etiketler: Galatasaray
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