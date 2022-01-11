Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında, her sabah saat 09.00'da atılması rutinleşen "Günaydın" mesajı yerine, Fatih Terim için teşekkür mesajı paylaşıldı.

Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim. pic.twitter.com/TROsnmklVe — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2022

Tecrübeli teknik adamın fotoğrafına yer verilen mesajda, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim" denildi.