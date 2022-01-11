Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da trafiği tehlikeye atarak drift yapan sürücüsüye 9 bin 125 lira cezası kesildi. Araç da 60 gün trafikten men edildi.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, Trafik Denetleme Şube ekiplerince, "trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Litros Ayvalı Dere Caddesi üzerinde tehlikeli şerit değiştirerek, drift yapan kişinin kimliğini belirlendi.
Sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edilen S.S.'ye 9 bin 125 lira para cezası kesildi, araç da 60 gün trafikten men edildi.
Sürücü hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Son Haberler
- 11:53
- 12:02
- 11:46
- 11:43
- 11:41
Sıradaki Haber
Muş'ta kar etkili: Kapanan 204 köy yolu ulaşıma açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz