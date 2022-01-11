Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muş'ta kar etkili: Kapanan 204 köy yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muş'ta kar yağışı nedeniyle 270 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan 204 köy yolu, ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.
Muş’ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. 270 köy yolunun ulaşıma kapanmasıyla harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışması başlattı.
Ekipler, kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı yollarda güçlükle ilerleyebildi. 204 köy yolunu ulaşıma açan ekipler, kalan 66 köy yolunda da çalışmalarını sürdürüyor.
Zaman zaman karın kapattığı yolu seçmekte zorlanan iş makinesi operatörlerine, köylüler yol gösteriyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Muş
Son Haberler
- 10:27
- 10:26
- 10:27
- 10:23
- 10:07
Sıradaki Haber
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz