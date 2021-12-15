İnönü Mahallesi'nde, sabaha karşı bir evde yangın çıktı. Sigaradan çıktığı değerlendirilen yangını fark eden komşuların ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yangını söndürmesinin ardından evde yapılan incelemede, salondaki kanepede Mahmut Koç'un dumandan zehirlenip öldüğü belirlendi.

Dumandan zehirlenen 1'i çocuk, 3 kişi ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hayatını kaybeden Koç, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.