Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da göçmen kaçakçılığına 10 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesi ile kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarda Suriye ve Afganistan uyruklu göçmenleri, para karşılığında Avrupa ülkelerine gönderdikleri öğrenilen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Polis Şanlıurfa
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