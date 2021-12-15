Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aracın çarptığı kedi tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te aracın çarpması sonucu yaralanan kedi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.
Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, aracın çarpması sonucu bir kedinin yaralandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kediyi kurtarmak için seferber olan ekipler, hayvana ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Kedi, daha sonra Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ameliyata alındı.
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