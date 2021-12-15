Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, aracın çarpması sonucu bir kedinin yaralandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kediyi kurtarmak için seferber olan ekipler, hayvana ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kedi, daha sonra Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ameliyata alındı.