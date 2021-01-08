Koronavirüs ile mücadelede, aralık ayından itibaren hafta içi saat 21.00'den sonra hafta sonu da tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, Tunceli'de de sonuç verdi.

10 gündür yeni vaka görülmeyen Ovacık ve Hozat ilçelerinde Covid-19 hastası da kalmadı. Ovacık ve Hozat dışındaki ilçelerde de tek haneli seyreden vaka sayıları, 1 hafta içinde yeni vaka tespit edilmediği takdirde sıfıra ulaşacak.

Kent genelinde vaka sayılarında yüzde 75 oranında yaşanan düşüş, sağlık çalışanlarına rahat nefes aldırırken, servis ve yatak doluluk oranlarında da yüzde 50'den fazla azalma sağladı.

"Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 50 dolaylarında"

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, servis hastalarında ciddi azalma olduğunu söyledi.

"Yoğun bakım doluluk oranımız şu an yüzde 50 dolaylarında. Ventilatör oranımız ise yüzde 25. Yatış oranlarımız vaka sayılarından bağımsız bir şekilde seyretmektedir. Bunun sebebi de yaşlı vaka sayısı ne kadar fazla olursa hasta yatış oranlarımız da o kadar fazla oluyor. Kayıplarımız da buna paralel olarak fazla olmaktadır."

"Vaka sayılarının yüzde 28'i 65 yaş üstü"

"İlimizde vaka sayılarının yüzde 28'i 65 yaş üstü kişilerden oluşmaktadır. Bu durum, daha çok dikkat etmemiz gerektiğini göstermektedir. Bütün vatandaşlarımızdan yaşlılarına ziyaretlerini bir süre ertelemelerini istiyoruz. Çarşıda, pazarda, çalışma ortamlarında önlemleri alırken özellikle evdeki yaşlılarını düşünmelerini istiyoruz."