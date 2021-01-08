Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 10:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen yabancı uyruklu 26 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.
Operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramada ele geçirilen çeşitli dokümanlara da el konuldu.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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