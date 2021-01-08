Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 10:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Koronavirüs tedavisi gören doktor hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Samsun’da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan 36 yaşındaki Dr. Necati Emirhan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bafra ilçesinde özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Necati Emirhan bir süre önce koronavirüse yakalandı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Dr. Emirhan, dün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Emirhan, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Samsun Valisi Zülkif Dağlı sosyal medya üzerinden Dr. Necati Emirhan için başsağlığı mesajı paylaştı.
Vali Dağlı, "Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağ olsun” dedi.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları
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