Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde evde çıkan yangın sonucu yaşlı kadın yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde evde çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
74 yaşındaki Hafize Demirkıran'ın yalnız yaşadığı tek katlı evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Yangında yaşlı kadının hayatını kaybetti.
Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Demirkıran'ın cenazesi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Yangın
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