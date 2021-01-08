Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA, DHA
İstanbul'da tır metrobüs bariyerlerine çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Haramidere'de E5'te kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerlerine çarparak durdu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere mevkisinde meydana geldi.
Avcılar yönüne giden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
[Fotoğraf: AA]
Tır ters dönerken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis yönlendirildi.
Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik oluştu.
Etiketler: Trafik Kazası
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