Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kamyonet devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mehmet Çabuk idaresindeki kamyonet, Elazığ-Diyarbakır kara yolu Gözeli Kavşağı'nda kaldırıma çarparak yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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