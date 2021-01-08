Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de maske üretim atölyesinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir maske üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yahşihan ilçesindeki maske üretim atölyesinden duman çıktığını gören bir iş yerinin bekçisi, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Atölyedeki yanıcı maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Atölye kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik panosundan çıktığı değerlendirildi.
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