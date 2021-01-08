İstanbul Havalimanı apronunda İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan ile İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış’ın yönetiminde gerçekleşen tatbikata Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) birimleri katıldı.

Acil durum sırasında yaşananlar ise baştan sonra kadar İGA kamerası tarafından kaydedildi.

[Fotoğraf: DHA]

Pistten çıkan uçakta yangın

Tatbikatın senaryosuna göre, Airbus 312 tipi yolcu uçağı İstanbul Havalimanı’na inişte geç teker koyması sebebiyle pistten çıkıyor. Uçağın sol kanadının zemine çarpması sonucu yangın çıkıyor.

Hava Trafik Kontrol Kulesindeki görevlilerin acil durum butonuna basmasının ardından bütün ekipler alarm durumuna geçiyor.

[Fotoğraf: DHA]

Kısa bir sürede olay yerine varan ARFF ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınıyor.

Senaryo gereği uçaktan kurtarılan yaralılar da sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler 7/24 göreve hazır

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları gereğince havalimanlarının acil durum planlarının hazırlanması zorunludur.