Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 5 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Ekipler, istihbarat çalışmaları sonucunda gümrük kaçağı sigara bulunduğunu tespit ettikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü A.K, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kaçakçılık Sigara
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