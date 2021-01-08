Bölgenin önemli sulama kaynaklarından biri olan Karacalar Barajı'nda su seviyesi, yeterli yağış olmamasından kaynaklı son yılların en düşük seviyesine çekildi.

Özellikle 3 köyün ve Ulaş ilçesindeki tarım arazilerinin sulanmasında önemli bir rol oynayan barajın son 5 yılda gözle görülür derecede çekilen suyu bölge halkını tedirgin ediyor.

Baharözü köyü yakınlarındaki baraj suyu yaklaşık 1 kilometre çekilerek Yapalı köyüne kadar ulaştı. Çekilmeyle birlikte Yapalı köyünde sular altında kalan eski mezarlar da ortaya çıktı.

Köylüler, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan bazı eski tarım arazilerinin bir kısmını tekrar kullanmaya başladı.

