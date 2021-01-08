Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 08:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
İstanbul merkezli sahte altın operasyonu: 61 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 103 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Fatih’teki 8 atölyede ürettiği sahte ve ayarı düşürülmüş altınları, Anadolu şehirlerinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyesi 103 kişinin kimlik ve adres bilgileri belirlendi.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde 130 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.
Devam eden operasyon kapsamında 61 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altının ele geçirildiği bildirildi.
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